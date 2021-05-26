Роман Ротенберг отметил командную работу российских хоккеистов в матче против датчан

"Сегодня всем нам было очень важно ответить за свои слова, и мы видим, что команда сыграла друг за друга, - сказал Ротенберг. - Сегодня у нас была железобетонная оборона, но теперь нам надо поймать кураж в атаке - это следующий шаг. Мы прекрасно понимаем, что оборона и игровая дисциплина - это залог победы, сейчас мы будем дальше работать над всеми деталями. В этом матче капитан и его ассистенты проявили себя и смогли завести команду в нужный момент. Работаем дальше, все только начинается, самая важная игра - следующая. Нас ждет сильный соперник - сборная Швейцарии, у нас будет время все проанализировать, игра через два дня".

"В команде есть очень важные три рубежа: первый - это нападающие, которые ловят на себя шайбы, второй - защитники и третий - вратарь. Все слаженно сработали, поэтому, конечно, мы очень рады тому, что смогли засушить этот матч. Но еще рано петь дифирамбы, так как нам нужно пройти экзамен всего чемпионата мира, сейчас мы прекрасно понимаем, в чем мы должны еще добавить. Порадовало сегодня меньшинство, это был переломный момент, когда в меньшинстве не пропустили, но в то же время, конечно, нельзя так удаляться, подводить команду. Поэтому мы будем еще работать, чтобы наша игровая дисциплина была на самом высоком уровне - это короткие смены, игра на команду в каждом моменте. Мы видим, что здесь все сборные отдают все свои силы, очень высокий уровень самоотдачи в каждом матче. Надо отметить командные действия: и лидеры смогли завести команду, и тренерский штаб сделал правильные перестановки во время матча, хорошо управлял игрой - это коллективный труд и личный вклад каждого", - отметил собеседник ТАСС.