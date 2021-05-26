Британцы впервые за 59 лет победили в основное время матча элитного дивизиона ЧМ по хоккею

РИГА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная Великобритании со счетом 4:3 обыграла команду Белоруссии в матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды представляют группу А.

У британцев шайбы забросили Лайам Кёрк (14 и 39-я минуты), Бен Дэвис (18) и Майк Хэммонд (49). В составе команды Белоруссии отличились Владислав Кодола (30), Джефф Плэтт (52) и Шейн Принс (58).

Сборная Великобритании вернулась в элитный дивизион в 2019 году. Предыдущую победу в основное время в матчах высшего дивизиона чемпионата мира британцы одержали 9 марта 1962 года, обыграв финнов со счетом 7:5. С тех пор они дважды играли в элите мирового первенства (1994, 2019). На чемпионате мира 2019 года британские хоккеисты победили в овертайме команду Франции (4:3).

Сборная Великобритании поднялась на пятую строчку в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка. Команда Белоруссии также имеет в активе четыре очка и располагается на шестом месте. В следующем матче британцы 28 мая сыграют со шведами, сборная Белоруссии в тот же день встретится с датчанами.

Чемпионат мира завершится 6 июня.