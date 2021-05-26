Британцы впервые за 59 лет победили в основное время матча элитного дивизиона ЧМ по хоккею

РИГА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная Великобритании со счетом 4:3 обыграла команду Белоруссии в матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды представляют группу А.
У британцев шайбы забросили Лайам Кёрк (14 и 39-я минуты), Бен Дэвис (18) и Майк Хэммонд (49). В составе команды Белоруссии отличились Владислав Кодола (30), Джефф Плэтт (52) и Шейн Принс (58).
Сборная Великобритании вернулась в элитный дивизион в 2019 году. Предыдущую победу в основное время в матчах высшего дивизиона чемпионата мира британцы одержали 9 марта 1962 года, обыграв финнов со счетом 7:5. С тех пор они дважды играли в элите мирового первенства (1994, 2019). На чемпионате мира 2019 года британские хоккеисты победили в овертайме команду Франции (4:3).
Сборная Великобритании поднялась на пятую строчку в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка. Команда Белоруссии также имеет в активе четыре очка и располагается на шестом месте. В следующем матче британцы 28 мая сыграют со шведами, сборная Белоруссии в тот же день встретится с датчанами.
Чемпионат мира завершится 6 июня.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Словакия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|10-4
|9
|2
|Россия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|15-7
|9
|3
|Швейцария
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|6-9
|6
|4
|Дания
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|7-9
|5
|5
|Великобритания
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|8-15
|4
|6
|Белоруссия
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|8-12
|4
|7
|Швеция
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-5
|3
|8
|Чехия
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|8-11
|2