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ЧМ по хоккею в Риге

Британцы впервые за 59 лет победили в основное время матча элитного дивизиона ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной Великобритании
Хоккеисты сборной Великобритании AP Photo/Roman Koksarov
Описание
Хоккеисты сборной Великобритании
© AP Photo/Roman Koksarov

РИГА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная Великобритании со счетом 4:3 обыграла команду Белоруссии в матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды представляют группу А.

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У британцев шайбы забросили Лайам Кёрк (14 и 39-я минуты), Бен Дэвис (18) и Майк Хэммонд (49). В составе команды Белоруссии отличились Владислав Кодола (30), Джефф Плэтт (52) и Шейн Принс (58).

Сборная Великобритании вернулась в элитный дивизион в 2019 году. Предыдущую победу в основное время в матчах высшего дивизиона чемпионата мира британцы одержали 9 марта 1962 года, обыграв финнов со счетом 7:5. С тех пор они дважды играли в элите мирового первенства (1994, 2019). На чемпионате мира 2019 года британские хоккеисты победили в овертайме команду Франции (4:3).

Сборная Великобритании поднялась на пятую строчку в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка. Команда Белоруссии также имеет в активе четыре очка и располагается на шестом месте. В следующем матче британцы 28 мая сыграют со шведами, сборная Белоруссии в тот же день встретится с датчанами.

Чемпионат мира завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Словакия330000010-49
2Россия430000115-79
3Швейцария32000016-96
4Дания41100027-95
5Великобритания41000128-154
6Белоруссия41000128-124
7Швеция310000210-53
8Чехия30100028-112

 

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