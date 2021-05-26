На реконструируемом стадионе мадридского "Реала" вспыхнул пожар

ТАСС. 26 мая. Возгорание произошло на стадионе мадридского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу". Об этом сообщает издание El Mundo.

Пожар произошел в среду в одной из башен мадридского стадиона. Возгорание возникло при установке изоляционного материала и было оперативно потушено рабочими. На данный момент информации о материальном ущербе нет.