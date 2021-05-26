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Футбол в Испании

На реконструируемом стадионе мадридского "Реала" вспыхнул пожар

Рабочим удалось самостоятельно справиться с возгоранием
Стадион "Сантьяго Бернабеу" EPA-EFE/Juan Carlos Hidalgo
Описание
Стадион "Сантьяго Бернабеу"
© EPA-EFE/Juan Carlos Hidalgo

ТАСС. 26 мая. Возгорание произошло на стадионе мадридского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу". Об этом сообщает издание El Mundo.

Пожар произошел в среду в одной из башен мадридского стадиона. Возгорание возникло при установке изоляционного материала и было оперативно потушено рабочими. На данный момент информации о материальном ущербе нет.

На данный момент арена, ранее вмещавшая 81 044 зрителей, находится на реконструкции. В связи с этим "Реал" проводит домашние матчи на стадионе "Альфредо ди Стефано".

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