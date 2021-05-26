На реконструируемом стадионе мадридского "Реала" вспыхнул пожар

ТАСС. 26 мая. Возгорание произошло на стадионе мадридского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу". Об этом сообщает издание El Mundo.
Пожар произошел в среду в одной из башен мадридского стадиона. Возгорание возникло при установке изоляционного материала и было оперативно потушено рабочими. На данный момент информации о материальном ущербе нет.
| Bernabeu is on fire. #rmalive— Madrid Zone (@theMadridZone) May 26, 2021
pic.twitter.com/2sm3nDg1XP
На данный момент арена, ранее вмещавшая 81 044 зрителей, находится на реконструкции. В связи с этим "Реал" проводит домашние матчи на стадионе "Альфредо ди Стефано".