Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная Канады обыграла со счетом 4:2 команду Норвегии в четвертом матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды представляют группу В.

В составе канадцев голы на счету Коннора Брауна (1-я минута), Адама Хенрика (11, 51) и Эндрю Манджапане (35). У норвежцев отличились Томас Ольсен (30) и Матс Россели-Ольсен (31). Шайба Брауна была заброшена на 22-й секунде и стала самой быстрой на текущем первенстве. Второй раз Хенрик поразил ворота в меньшинстве, отличившись с передачи голкипера Дарси Кемпера.

Сборная Канады не проигрывает норвежцам в матчах чемпионата мира или Олимпийских игр с 2000 года, тогда сборная Норвегии одержала победу со счетом 4:3. С тех пор победная серия канадцев насчитывает 15 матчей.

Канадцы прервали серию из трех поражений и с четырьмя очками поднялись на шестую строчку турнирной таблицы. Сборная Норвегии набрала три очка и идет седьмой. В следующем матче сборная Канады 28 мая встретится с казахстанцами, норвежцы в тот же день сыграют с командой Латвии.

Чемпионат мира завершится 6 июня.