Сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная Канады обыграла со счетом 4:2 команду Норвегии в четвертом матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды представляют группу В.
В составе канадцев голы на счету Коннора Брауна (1-я минута), Адама Хенрика (11, 51) и Эндрю Манджапане (35). У норвежцев отличились Томас Ольсен (30) и Матс Россели-Ольсен (31). Шайба Брауна была заброшена на 22-й секунде и стала самой быстрой на текущем первенстве. Второй раз Хенрик поразил ворота в меньшинстве, отличившись с передачи голкипера Дарси Кемпера.
Сборная Канады не проигрывает норвежцам в матчах чемпионата мира или Олимпийских игр с 2000 года, тогда сборная Норвегии одержала победу со счетом 4:3. С тех пор победная серия канадцев насчитывает 15 матчей.
Канадцы прервали серию из трех поражений и с четырьмя очками поднялись на шестую строчку турнирной таблицы. Сборная Норвегии набрала три очка и идет седьмой. В следующем матче сборная Канады 28 мая встретится с казахстанцами, норвежцы в тот же день сыграют с командой Латвии.
Чемпионат мира завершится 6 июня.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Германия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|19-9
|9
|2
|Латвия
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|7-3
|7
|3
|Финляндия
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|8-5
|7
|4
|Казахстан
|4
|1
|0
|2
|0
|0
|1
|8-8
|7
|5
|США
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-3
|6
|6
|Канада
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|6-12
|3
|7
|Норвегия
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|9-15
|3
|8
|Италия
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|5-16
|0