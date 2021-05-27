"Вильярреал" стал победителем Лиги Европы

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе победителей гол забил Херард Морено (29-я минута), у английского клуба отличился Эдинсон Кавани (55). В серии пенальти "Вильярреал" оказался сильнее со счетом 11:10. Единственным, кто не смог реализовать 11-метровый, стал вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил присутствие на матче не более 9 500 зрителей.

Все предыдущие четыре встречи команд прошли в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезонов-2005/06 и 2008/09 и завершились со счетом 0:0. "Манчестер Юнайтед" в третий раз проиграл в финале еврокубкового турнира испанской команде, до этого он дважды уступил в решающих матчах Лиги чемпионов "Барселоне" (2009, 2011). Всего испанские клубы с 2001 года выиграли все 19 еврокубковых финалов, в которых принимали участие.

Благодаря победе в Лиге Европы "Вильярреал" завоевал право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Эмери стал первым тренером, выигравшим Лигу Европы четырежды, ранее испанец три раза взял трофей с "Севильей" (2014-2016). По этому показателю он опередил итальянца Джованни Трапаттони, который в 1977, 1991 и 1993 годах выиграл Кубок УЕФА (турнир был переименован в Лигу Европы в 2009 году).