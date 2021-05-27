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Лига Европы

Канчельскис считает, что главному тренеру "Вильярреала" Эмери нужно поставить памятник

"Вильярреал" в ночь на 27 мая обыграл "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы, Эмери стал первым тренером, выигравшим турнир четырежды

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Главному тренеру испанского футбольного клуба "Вильярреал" Унаи Эмери стоит поставить памятник после победы над английским "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис.

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В ночь на 27 мая "Вильярреал" в серии пенальти обыграл "Манчестер Юнайтед". Основное время матча и дополнительное время завершились со счетом 1:1, в серии пенальти испанский клуб оказался сильнее со счетом 11:10. Эмери стал первым тренером, выигравшим Лигу Европы четырежды, ранее испанец три раза взял трофей с "Севильей" (2014-2016).

"Финал - такой матч, когда один эпизод может решить всю ситуацию, сам знаю, так как принимал участие в финалах, - сказал Канчельскис. - Хотелось бы, конечно, чтобы "Манчестер Юнайтед" победил, были моменты, когда могли выиграть или уступить, но до матча я говорил, что Уле Гуннар Сульшер (главный тренер "Манчестер Юнайтед" - прим. ТАСС) все решающие матчи проиграл, что тренер и подтвердил. Эмери, конечно, величина, это уже говорит о чем-то, ему, наверное, памятник нужно поставить, делает невозможное возможным, столько турниров выиграл. Наверное, нужно какое-то противоядие иметь против Эмери, я рад за него чисто по-человечески".

"Вильярреал" впервые выиграл Лигу Европы. Благодаря победе в турнире клуб завоевал право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

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