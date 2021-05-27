"Питтсбург" уступил "Айлендерс" и вылетел из плей-офф НХЛ. Малкин отдал два голевых паса

ТАСС, 27 мая. "Нью-Йорк Айлендерс" на своем льду со счетом 5:3 обыграл "Питтсбург" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. Россиянин набрал 174 очка (64 гола + 110 передач) в 170 играх плей-офф за "Питтсбург" и вышел по этому показателю на чистое второе место в истории команды, обойдя Марио Лемье (172 очка; 76+96). Лидирует нынешний капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби (192; 69+122).

Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 34 броска, россиянин выиграл все четыре матча в дебютном розыгрыше плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Айлендерс", во втором раунде плей-офф команда из Нью-Йорка встретится с "Бостоном". По итогам регулярного чемпионата "Питтсбург" занял первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, "Айлендерс" стали четвертыми. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.