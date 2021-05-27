Магия Эмери. Испанец привел "Вильярреал" к победе в Лиге Европы

ТАСС, 27 мая. Испанский футбольный клуб "Вильярреал" победил английский "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы и впервые стал победителем турнира. Для наставника "Вильярреала" Унаи Эмери этот трофей стал четвертым в карьере.
В начале встречи Футболисты "Манчестер Юнайтед" больше владели мячом и были ближе к забитому мячу, однако счет на 29-й минуте открыл испанский нападающий "Вильярреала" Херард Морено, замкнувший подачу со штрафного Даниэля Парехо. Испанец забил седьмой гол в нынешнем сезоне Лиги Европы, он стал лучшим бомбардиром турнира. В прошедшем сезоне чемпионата Испании Морено отметился 23 мячами, уступив по этому показателю лишь нападающему "Барселоны" Лионелю Месси (30 голов) и форварду "Реала" Кариму Бензема (23).
Английский клуб ответил голом нападающего Эдинсона Кавани на 55-й минуте. После удара форварда Маркуса Рэшфорда мяч отскочил к уругвайцу, который без труда переиграл вратаря испанской команды Херонимо Рульи. Следующего забитого мяча зрители, которые присутствовали на игре, не дождались. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
Команды в пятый раз сыграли вничью в основное время. Предыдущие четыре встречи команд прошли в рамках группового этапа Лиги чемпионов (сезоны-2005/06 и 2008/09) и завершились со счетом 0:0. По итогам дополнительного времени победителя выявить не удалось, а в серии пенальти со счетом 11:10 сильнее оказался "Вильярреал", единственным, кто не смог реализовать 11-метровый, стал вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа. Испанский голкипер не сумел отбить ни одного удара в серии, всего на его счету 36 пропущенных голов с пенальти подряд, последний раз он отразил удар с точки 23 апреля 2016 года в полуфинале Кубка Англии против "Эвертона" (2:1).
"Манчестер Юнайтед" в третий раз проиграл в финале еврокубкового турнира испанской команде, до этого он дважды уступил в решающих матчах Лиги чемпионов "Барселоне" (2009, 2011). Главный тренер английского клуба Уле Гуннар Сульшер отметил игру "Вильярреала". "Соперник усложнил нам игру, закрыл пространство. Они хорошо защищались, не позволили нам создать много моментов. Сейчас не время указывать пальцем на то, что я мог сделать по-другому, но когда не выигрываешь финал, значит, что-то было сделано не так", - сказал Сульшер, комментарий которого приводит пресс-служба Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
По итогам прошедшего сезона "Вильярреал" занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и гарантировал участие в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне. Однако благодаря победе в Лиге Европы команда впервые с сезона-2008/09 сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. "Манчестер Юнайтед" по итогам чемпионата Англии сезона-2020/21 занял второе место и также примет участие в главном европейском клубном турнире.
Памятник Эмери
После игры Эмери отметил, что команда заслужила победу в Лиге Европы. "Я очень рад, футболисты усердно работали в течение сезона для президента, владельца и председателя совета директоров клуба, - сказал Эмери. - Мы очень гордимся "Вильярреалом", считаю, что заслужили победу. Нашим соперником был "Манчестер Юнайтед", но сегодня мы были очень конкурентоспособны".
Эмери стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу Европы четыре раза, ранее испанец трижды выигрывал трофей с "Севильей" (2014-2016). По этому показателю он опередил итальянца Джованни Трапаттони, который в 1977, 1991 и 1993 годах выиграл Кубок УЕФА (турнир был переименован в Лигу Европы в 2009 году). Также Эмери является единственным тренером, который брал трофей три раза подряд.
Двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что Эмери нужно поставить памятник. "Эмери, конечно, величина, это уже говорит о чем-то, - сказал Канчельскис ТАСС. - Ему, наверное, памятник нужно поставить, делает невозможное возможным, столько турниров выиграл. Наверное, нужно какое-то противоядие иметь против Эмери, я рад за него чисто по-человечески".
Команда Эмери один раз проиграла в финале Лиги Европы. В сезоне-2018/19 "Арсенал", который тренировал испанский специалист, уступил в решающем матче лондонскому "Челси" (1:4). Эмери 49 лет, он возглавил "Вильярреал" в июле 2020 года, ранее тренировал испанские "Лорку", "Альмерию" и "Валенсию", российский "Спартак" и французский ПСЖ.
Путь к финалу
"Манчестер Юнайтед" начал сезон с группового этапа Лиги чемпионов, подопечные Сульшера играли в группе H с турецким "Башакшехиром", французским ПСЖ и германским "Лейпцигом". Английский клуб с девятью очками в шести матчах занял третье место в турнирной таблице и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.
Во втором по значимости европейском клубном турнире "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала обыграл испанский "Реал Сосьедад" (4:0; 0:0), в 1/8 финала - итальянский "Милан" (1:1; 1:0), в четвертьфинале - испанскую "Гранаду" (2:0; 2:0), в полуфинале - итальянскую "Рому" (6:2; 2:3).
"Вильярреал" участвовал в групповом этапе Лиги Европы. В группе I испанский клуб играл с "Маккаби" из израильского Тель-Авива, турецким "Сивасспором" и азербайджанским "Карабахом". Подопечные Унаи Эмери с 16 очками после шести игр заняли первое место в таблице и вышли в плей-офф турнира.
В плей-офф "Вильярреал" ни разу не проиграл, одержав семь побед и один раз сыграв вничью. Клуб прошел австрийский "Зальцбург" (2:0; 2:1), киевское "Динамо" (2:0; 2:0), загребское "Динамо" (1:0; 2:1) и лондонский "Арсенал" (2:1; 0:0).