Магия Эмери. Испанец привел "Вильярреал" к победе в Лиге Европы

ТАСС, 27 мая. Испанский футбольный клуб "Вильярреал" победил английский "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы и впервые стал победителем турнира. Для наставника "Вильярреала" Унаи Эмери этот трофей стал четвертым в карьере.

В начале встречи Футболисты "Манчестер Юнайтед" больше владели мячом и были ближе к забитому мячу, однако счет на 29-й минуте открыл испанский нападающий "Вильярреала" Херард Морено, замкнувший подачу со штрафного Даниэля Парехо. Испанец забил седьмой гол в нынешнем сезоне Лиги Европы, он стал лучшим бомбардиром турнира. В прошедшем сезоне чемпионата Испании Морено отметился 23 мячами, уступив по этому показателю лишь нападающему "Барселоны" Лионелю Месси (30 голов) и форварду "Реала" Кариму Бензема (23).

Английский клуб ответил голом нападающего Эдинсона Кавани на 55-й минуте. После удара форварда Маркуса Рэшфорда мяч отскочил к уругвайцу, который без труда переиграл вратаря испанской команды Херонимо Рульи. Следующего забитого мяча зрители, которые присутствовали на игре, не дождались. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Команды в пятый раз сыграли вничью в основное время. Предыдущие четыре встречи команд прошли в рамках группового этапа Лиги чемпионов (сезоны-2005/06 и 2008/09) и завершились со счетом 0:0. По итогам дополнительного времени победителя выявить не удалось, а в серии пенальти со счетом 11:10 сильнее оказался "Вильярреал", единственным, кто не смог реализовать 11-метровый, стал вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа. Испанский голкипер не сумел отбить ни одного удара в серии, всего на его счету 36 пропущенных голов с пенальти подряд, последний раз он отразил удар с точки 23 апреля 2016 года в полуфинале Кубка Англии против "Эвертона" (2:1).

"Манчестер Юнайтед" в третий раз проиграл в финале еврокубкового турнира испанской команде, до этого он дважды уступил в решающих матчах Лиги чемпионов "Барселоне" (2009, 2011). Главный тренер английского клуба Уле Гуннар Сульшер отметил игру "Вильярреала". "Соперник усложнил нам игру, закрыл пространство. Они хорошо защищались, не позволили нам создать много моментов. Сейчас не время указывать пальцем на то, что я мог сделать по-другому, но когда не выигрываешь финал, значит, что-то было сделано не так", - сказал Сульшер, комментарий которого приводит пресс-служба Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По итогам прошедшего сезона "Вильярреал" занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и гарантировал участие в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне. Однако благодаря победе в Лиге Европы команда впервые с сезона-2008/09 сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. "Манчестер Юнайтед" по итогам чемпионата Англии сезона-2020/21 занял второе место и также примет участие в главном европейском клубном турнире.

Памятник Эмери

После игры Эмери отметил, что команда заслужила победу в Лиге Европы. "Я очень рад, футболисты усердно работали в течение сезона для президента, владельца и председателя совета директоров клуба, - сказал Эмери. - Мы очень гордимся "Вильярреалом", считаю, что заслужили победу. Нашим соперником был "Манчестер Юнайтед", но сегодня мы были очень конкурентоспособны".