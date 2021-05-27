Два паса Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Флориду" и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

ТАСС, 27 мая. "Тампа" на своей площадке победила "Флориду" со счетом 4:0 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Патрик Марун (7-я минута), Стивен Стэмкос (34), Брейден Пойнт (55) и Алекс Киллорн (59, в пустые ворота). Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Россиянин пропустил регулярный чемпионат из-за операции на бедре, в плей-офф он в шести матчах набрал 11 очков (три шайбы + восемь результативных передач). Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев также отдал голевой пас, а голкипер команды Андрей Василевский отразил 29 бросков и сыграл первый матч "на ноль" в нынешнем розыгрыше плей-офф.
Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Тампы". Во втором раунде плей-офф действующий обладатель Кубка Стэнли сыграет с победителем пары "Каролина" - "Нэшвилл" (3-2 в серии). В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций. "Тампа" по итогам регулярного чемпионата заняла третье место в таблице Центрального дивизиона, "Флорида" стала второй.