Два паса Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Флориду" и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

ТАСС, 27 мая. "Тампа" на своей площадке победила "Флориду" со счетом 4:0 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Патрик Марун (7-я минута), Стивен Стэмкос (34), Брейден Пойнт (55) и Алекс Киллорн (59, в пустые ворота). Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Россиянин пропустил регулярный чемпионат из-за операции на бедре, в плей-офф он в шести матчах набрал 11 очков (три шайбы + восемь результативных передач). Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев также отдал голевой пас, а голкипер команды Андрей Василевский отразил 29 бросков и сыграл первый матч "на ноль" в нынешнем розыгрыше плей-офф.