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Летние олимпийские виды спорта

Российские дзюдоисты выступят на чемпионате мира под флагом Олимпийского комитета России

В случае побед россиян на турнире на церемонии награждения вместо гимна России прозвучит музыка Чайковского
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские дзюдоисты выступят на чемпионате мира под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна будет использован фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Федерации дзюдо России Мария Тихонравова.

Чемпионат мира пройдет с 6 по 13 июня в Будапеште.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.

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Летние олимпийские виды спорта
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