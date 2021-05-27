МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские дзюдоисты выступят на чемпионате мира под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна будет использован фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Федерации дзюдо России Мария Тихонравова.

Чемпионат мира пройдет с 6 по 13 июня в Будапеште.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.