Агент Кучаева рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских клубов

ТАСС, 27 мая. Полузащитник российского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев входит в сферу интересов некоторых европейских команд. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал агент игрока Александр Клюев.

По данным портала Transfermarkt, контракт Кучаева с московским клубом действует до 30 июня 2023 года.

"Константин находится на карандаше у некоторых европейских команд, они за ним наблюдают, - сказал Клюев. - Европейские клубы тщательно просматривают Кучаева, это не одна-две игры, но не стоит забывать, что Константин далеко не дешевый игрок, но для него приоритет - поиграть в Европе, но для этого нужно проявить себя, а уже потом можно будет ехать по примеру Александра Головина. В этот сезон вмешалась травма перед молодежным Евро. Действительно, представители ряда европейских клубов хотели приехать и посмотреть на него".

Кучаеву 23 года, в прошедшем сезоне он принял участие в 25 матчах за ЦСКА в разных турнирах, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.