Роман Ротенберг рассказал о тренировках хоккеистов Тарасенко и Орлова на карантине

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Орлов во время обязательного трехдневного карантина на чемпионате мира по хоккею будут проводить тренировки по видеосвязи с тренерами по ОФП. Об этом ТАСС рассказал глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Тарасенко ("Сент-Луис") и Орлов ("Вашингтон") уже прибыли в Ригу. Им предстоит пройти трехдневный карантин, после чего они смогут начать тренироваться с командой.