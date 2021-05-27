Роман Ротенберг рассказал о тренировках хоккеистов Тарасенко и Орлова на карантине

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Орлов во время обязательного трехдневного карантина на чемпионате мира по хоккею будут проводить тренировки по видеосвязи с тренерами по ОФП. Об этом ТАСС рассказал глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
Тарасенко ("Сент-Луис") и Орлов ("Вашингтон") уже прибыли в Ригу. Им предстоит пройти трехдневный карантин, после чего они смогут начать тренироваться с командой.
"У него (Тарасенко) есть велосипед, он крутит его в номере, готовится, - сказал Ротенберг. - У нас есть программа работы через Zoom с тренерами по ОФП, он будет тренироваться по ней, работать, так же будет работать и Дмитрий Орлов. Работа продолжается".
В среду сборная России обыграла команду Дании в четвертом матче предварительного этапа чемпионата мира со счетом 3:0. Россияне с девятью очками занимают второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 29 мая встретятся с командой Швейцарии, встреча начнется в 16:15 мск.