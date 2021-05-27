В Красноярске прошла церемония прощания с тренером по борьбе Дмитрием Миндиашвили

КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Церемония прощания с основателем первой школы борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке, заслуженным тренером СССР, России и Грузии Дмитрием Миндиашвили прошла в Красноярске в четверг. Об этом ТАСС сообщили в министерстве спорта региона.

"Церемония прощания завершилась. Было очень много людей. Сотни", - сообщили в ведомстве. Церемония прошла в Большом концертном зале. Миндиашвили будет похоронен на Аллее славы на кладбище "Бадалык" в Красноярске.

С тренером пришли проститься спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы Бувайсар Сайтиев и Александр Карелин. Депутаты заксобрания края прервали работу сессии для того, чтобы проститься с Миндиашвили. На церемонии прощания присутствовал губернатор края Александр Усс.

Миндиашвили родился 4 июня 1933 года. Со средины 50-х годов проживал в Красноярском крае. В качестве тренера участвовал во всех летних Олимпийских играх с 1972 по 2008 год, за исключением 1984 года, когда советская команда не участвовала в Играх. В августе 2020 года стал первым в Красноярском крае Героем Труда Российской Федерации.

Миндиашвили в 1973 году создал Красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы, которая стала первой в Сибири и на Дальнем Востоке. Он подготовил трехкратного олимпийского чемпиона Сайтиева, олимпийских чемпионов Ивана Ярыгина и Сагида Муртазалиева, призеров Олимпиад Сергея Карамчакова и Адама Барахоева, двукратных чемпионов мира Виктора Алексеева и Виктора Лебедева. В 2008 году школа была реорганизована в Академию борьбы имени Д. Г. Миндиашвили.