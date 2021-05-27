Скелетонист Третьяков включен в международный пул допинг-тестирования на олимпийский сезон

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года скелетонист Александр Третьяков вошел в пул допинг-тестирования Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на сезон-2021/22. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBSF.
Третьякову 36 лет, он также является победителем чемпионата мира 2013 года и двукратным обладателем Кубка мира. В сезоне-2020/21 он выиграл чемпионат Европы и завоевал две медали на чемпионате мира (серебро в личном турнире и бронзу в миксте вместе с Еленой Никитиной). В 2018 году Третьяков не был приглашен Международным олимпийским комитетом на Игры в Пхёнчхане.
В регистрируемый пул допинг-тестирования IBSF на следующий сезон также вошли пропустившая предолимпийский сезон скелетонистка Рената Хузина и члены сборной России по бобслею Елена Мамедова, Надежда Сергеева, Александра Тарасова, Егор Грязнов, Ильвир Хузин, Роман Кошелев, Михаил Мордасов и Алексей Пушкарев.
Всего в международный пул допинг-тестирования, в который по ходу сезона могут вноситься изменения, в настоящее время включено 46 спортсменов. Максимальное представительство в списке имеет Россия (10 спортсменов), пять спортсменов - у Китая, по четыре - у Канады, Чехии и Южной Кореи.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.