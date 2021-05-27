Скелетонист Третьяков включен в международный пул допинг-тестирования на олимпийский сезон

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года скелетонист Александр Третьяков вошел в пул допинг-тестирования Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на сезон-2021/22. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBSF.

Третьякову 36 лет, он также является победителем чемпионата мира 2013 года и двукратным обладателем Кубка мира. В сезоне-2020/21 он выиграл чемпионат Европы и завоевал две медали на чемпионате мира (серебро в личном турнире и бронзу в миксте вместе с Еленой Никитиной). В 2018 году Третьяков не был приглашен Международным олимпийским комитетом на Игры в Пхёнчхане.