Бургомистр Кёльна отметила важность проведения в городе "Финала четырех" Евролиги

КЁЛЬН /Германия/, 27 мая. /ТАСС/. Проведение "Финала четырех" баскетбольной Евролиги в Кёльне очень важно для города, даже несмотря на отсутствие зрителей на трибунах. Об этом журналистам рассказала бургомистр Кёльна Генриетта Рекер.

"Финал четырех" пройдет в Кёльне с 28 по 30 мая. В полуфиналах российский ЦСКА встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес", а испанская "Барселона" - с итальянским "Миланом".

"Финал четырех" стал большой вехой для нашего города, - сказал Рекер. - К сожалению, в том сезоне мы не смогли провести его из-за понятных причин. Но в этом году мы смогли вернуть Евролигу в Кёльн, и я уверена, что турнир пройдет прекрасно".

"Спорт очень важен для жизни общества, для молодежи, которая берет пример с атлетов, - продолжила Рекер. - А в такое время, как сейчас, это становится еще более важным. Спорт - это эликсир жизни. Я очень сожалею, что мы не смогли пустить болельщиков, но все-таки многие смогут увидеть трансляции матчей, это важно".

Полуфиналы пройдут 28 мая, матч за третье место и финал - 30 мая.