Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала"

"Зинедин Зидан принял решение завершить свое пребывание на посту главного тренера нашего клуба, - говорится в заявлении "Реала". - Нужно уважать его решение и выразить ему нашу благодарность за профессионализм, преданность делу и страсть. Зидан - одна из величайших легенд "Реала".

В сезоне-2020/21 "Реал" под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании, в кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси".

Зидану 48 лет, он был назначен тренером "Реала" в 2019 году. Ранее француз уже тренировал мадридский клуб - с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Реал" трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.

В качестве игрока Зидан становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании (в составе "Реала"), дважды побеждал в чемпионате Италии (в составе "Ювентуса"). В 1998 году был удостоен награды "Золотой мяч", вручаемой лучшему футболисту мира. Вместе со сборной Франции Зидан становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также серебряным призером мирового первенства (2006) и бронзовым - первенства Европы (1996).