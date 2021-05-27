Всероссийская федерация легкой атлетики определилась с критериями отбора на Игры в Токио

Согласно положению для попадания в состав необходимо выполнить ряд критериев: наличие нейтрального статуса, выполненного норматива для участия в Олимпийских играх, участие в чемпионате России 2021 года или в иных всероссийских или международных соревнованиях в 2021 году при обязательном проведении допинг-контроля.

ТАСС, 27 мая. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) утвердила положение о порядке и критериях отбора десяти спортсменов на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Также для попадания в состав на Игры в Токио спортсмен должен находиться в международном регистрируемом пуле тестирования или в национальном пуле и мировом топ-листе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Спортсмен обязан пройти антидопинговый онлайн-курс Российского антидопингового агентства и иметь соответствующий сертификат 2021 года.

Легкоатлет также обязан иметь действующий допуск к соревнованиям по результатам углубленного медицинского обследования, при этом у кандидата не должно быть открытого дела о возможном нарушении антидопинговых правил.

Окончательная дата формирования состава на участие в Олимпийских играх - 28 июня. Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статус, дающий право выступать на крупных международных турнирах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.