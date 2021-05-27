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Олимпиада в Токио

ЕС поддержал решимость Японии провести Олимпиаду в Токио летом

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования перенесли на год и теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Европейский союз поддерживает решимость Японии провести Олимпийские Игры в Токио летом этого года. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедшего в пятницу в онлайн-формате саммита ЕС - Япония, в котором приняли участие премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы поддерживаем проведение Олимпийских и Паралимпийских Игр "Токио-2020" в безопасном и защищенном формате, как символ мирового единства в победе над COVID-19", - говорится в документе.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио-2020" было сохранено. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

Теги
ЯпонияОлимпиада в Токио
Олимпиада в Токио
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