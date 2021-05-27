Материалы о потасовке в матче молодежного первенства в Грозном будут переданы в РФС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российская премьер-лига передаст в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) материалы о потасовке в матче 28-го тура молодежного первенства страны между грозненским "Ахматом" и московским "Локомотивом". Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов.

Встреча прошла в четверг в Грозном и завершилась победой "Локомотива" со счетом 5:1. В конце матча произошла потасовка между футболистами обеих команд, по итогам которой игроки "Ахмата" Лечи Садулаев, Турпал-Али Ибишев и Абдул-Малик Джакуев получили красные карточки.

"Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения, - сказал Зеленов. - В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражен. Все материалы будут переданы в КДК РФС".