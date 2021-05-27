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Фигурное катание

Рассмотрение вопроса возрастного ценза в фигурном катании перенесено на 2022 год

В настоящий момент к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются только спортсмены, которым на момент начала сезона исполнилось 15 лет
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вопрос увеличения возрастного ценза в фигурном катании будет рассмотрен на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдет в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

В настоящий момент к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются только спортсмены, которым на момент начала сезона исполнилось 15 лет. Планируется увеличение ценза до 16-17 лет.

"Голосование конгресса ISU в нынешнем году пройдет в онлайн-режиме, решения будут приниматься по ключевым вопросам, важным для жизнеобеспечения организации. Голосования по ним пройдут по электронной почте с 15 по 22 июня. Результаты голосования будут оглашены 30 июня", - сказал Горшков.

"Рассмотрение большинства вопросов, в том числе увеличения возрастного ценза, разделения судейских бригад и ряда прочих отложено на 2022 год, когда планируется провести конгресс в Пхукете", - добавил собеседник ТАСС.

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