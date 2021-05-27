Вратарь Меньян перешел из чемпиона Франции "Лилля" в "Милан"

ТАСС, 27 мая. Французский голкипер Майк Меньян перешел из "Лилля" в итальянский футбольный клуб "Милан". Об этом сообщает пресс-служба миланской команды.

Контракт с 25-летним вратарем рассчитан до лета 2026 года. Он будет выступать под 16-м номером.

Меньян стал в прошедшем сезоне чемпионом Франции. За "Лилль" он играл с 2015 года и провел 180 матчей, не пропустив голов в 65 из них.

"Милан" в прошедшем сезоне занял второе место в чемпионате Италии и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее спортивный директор команды Паоло Мальдини сообщил, что основной голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб по окончании сезона.