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Олимпиада в Токио

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах привился от коронавируса

МОК перед началом Олимпиады в Токио призвал спортсменов пройти вакцинацию
Президент МОК Томас Бах Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Президент МОК Томас Бах
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 27 мая. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах привился от коронавируса. Об этом он сообщил во время Международного форума спортсменов.

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МОК перед началом Олимпийских игр в Токио призвал спортсменов пройти вакцинацию от коронавируса.

"Во главе всех антиковидных правил - возможность привиться от коронавируса, - сказал Бах. - Это увеличит не только вашу безопасность, но и тех, кто вас окружает, - коллег и жителей Японии. Пожалуйста, если у вас есть возможность, сделайте это. Ваши национальные комитеты, с которыми мы работаем по этому вопросу, вам помогут".

"Могу вам сказать, что я сделал два укола и, как вы видите, нахожусь в хорошей форме", - отметил он, обращаясь к спортсменам.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Их проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса.

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