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Сборные по футболу

"Рен ТВ" покажет товарищеский матч футбольных сборных Польши и России

Встреча пройдет 1 июня в Польше и начнется в 21:45 мск
Футболисты сборной России Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 27 мая. Телеканал "Рен ТВ" в прямом эфире покажет товарищеский матч между сборными Польши и России по футболу. Об этом сообщается на сайте канала.

Встреча пройдет 1 июня в Польше и начнется в 21:45 мск.

Матч против сборной Польши является одним из этапов подготовки российской команды к чемпионату Европы. 5 июня в Москве российские футболисты встретятся с командой Болгарии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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