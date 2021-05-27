"Рен ТВ" покажет товарищеский матч футбольных сборных Польши и России

ТАСС, 27 мая. Телеканал "Рен ТВ" в прямом эфире покажет товарищеский матч между сборными Польши и России по футболу. Об этом сообщается на сайте канала.

Встреча пройдет 1 июня в Польше и начнется в 21:45 мск.

Матч против сборной Польши является одним из этапов подготовки российской команды к чемпионату Европы. 5 июня в Москве российские футболисты встретятся с командой Болгарии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).