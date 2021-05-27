Россиянка Кузнецова сыграет с Азаренко в первом круге Roland Garros

ТАСС, 27 мая. Российская теннисистка Светлана Кузнецова встретится с Викторией Азаренко из Белоруссии в первом круге Roland Garros. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Жеребьевка турнира прошла в четверг. Кузнецова занимает 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Азаренко имеет 15-й номер посева.

Россиянка Екатерина Александрова (32-й номер посева) в первом круге сыграет с американкой Винус Уильямс, Анастасия Павлюченкова (31) - с американкой Кристиной Макхейл, Вероника Кудерметова (29) - с американкой Амандой Анисимовой, Дарья Касаткина - с японкой Мисаки Дои, Маргарита Гаспарян - с американкой Энн Ли, Анастасия Потапова - с канадкой Лейлой Фернандес, Анна Блинкова, Варвара Грачева, Елена Веснина - со спортсменками, которые пройдут квалификацию.

Соперницей первой ракетки мира австралийки Эшли Барти будет американка Бернарда Пера, второй номер рейтинга WTA японка Наоми Осака в первом круге сыграет с румынкой Патрисией Марией Тиг, 23-кратная победительница турниров серии Большого шлема американка Серена Уильямс, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, встретится с румынкой Ириной Бегу.

Roland Garros, который является вторым в сезоне турниром серии Большого шлема, пройдет с 30 мая по 13 июня. Общий призовой фонд соревнований составит €34,37 млн.