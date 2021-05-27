Бах уверен в том, что Олимпиада в Токио пройдет безопасно в условиях пандемии

ТАСС, 27 мая. Пандемия коронавируса не помешает провести в Токио Олимпийские игры, как их участники, так и жители Японии будут находиться в безопасности. Об этом во время Международного форума спортсменов заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. В последнее время в Японии все чаще звучат призывы к отмене Игр в связи с пандемией коронавируса. На этой неделе против их проведения выступила японская газета "Асахи", которая является официальным партнером Олимпиады.

"Как мы уже не раз отмечали, по уровню готовности Токио - лучшая из олимпийских столиц, она учитывает как прошлый опыт спортсменов, так и нынешний, с которым, к сожалению, столкнулись спортсмены во время пандемии. Могу заверить, что соревнования могут быть и будут проведены в условиях безопасности с полным уважением к спортсменам и жителям Японии", - сказал Бах.

"Президент организационного комитета "Токио-2020" [Сэйко Хасимото] - участница семи Олимпийских игр, что должно давать всем нам уверенность в том, что спортсмены и жители Японии будут чувствовать себя комфортно. И по этой причине я еще раз хочу обратить внимание на важность вакцинации", - отметил он.