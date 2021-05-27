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ЧМ по хоккею в Риге

Швейцарские хоккеисты разгромили команду Словакии в матче чемпионата мира, забросив 8 шайб

Встреча завершилась со счетом 8:1

РИГА, 27 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Словакии со счетом 8:1 в матче предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Риге. Команды представляют группу А.

В составе победителей отличились Рафаэль Диас (10-я минута), Свен Андригетто (21), Ромэн Лёффель (26, 55), Грегори Хофманн (37, 53), Тимо Майер (41) и Филипп Курашев (45). У словаков шайба на счету Михаля Криштофа (46).

В следующем матче швейцарцы сыграют со сборной России 29 мая, в тот же день словаки проведут матч против команды Дании.

Чемпионат мира завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием.

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ЧМ по хоккею в Риге
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