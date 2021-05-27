Бах рассказал о борьбе Международного олимпийского комитета с коррупцией

ТАСС, 27 мая. Международный олимпийский комитет (МОК) использует несколько инструментов для противодействия коррупции в спорте и в национальных олимпийских комитетах в частности. Об этом во время Международного форума спортсменов рассказал президент МОК Томас Бах.

"Мы надеемся, что с развитием цифровых коммуникаций мы сможем улучшить нашу прямую помощь спортсменам и не прибегать к различным фильтрам, будь то национальные олимпийские комитеты, международные федерации, национальные федерации или СМИ", - сказал Бах.

"Что касается транспарентности, то о денежных потоках необходимо отчитываться, как это делает МОК, который ежегодно публикует отчет, результат аудиторской проверки и прочие документы. Это мы хотим видеть и на национальном и международном уровнях, чтобы спортсмены в деталях понимали, как им помогают и развивают их вид спорта на поступающие деньги. Нужно видеть, сколько денег тратится на администрацию, а сколько - на развитие проектов по развитию", - добавил он.

Бах пообещал, что МОК усилит работу над тем, чтобы работа спортивных организаций становилась более транспарентной. "Что касается коррупции, то мы работаем на различных уровнях: каждый национальный комитет проверяется независимыми аудиторами, которых мы выбираем", - отметил он.

"Если речь идет о более широкой работе, то МОК очень тесно сотрудничает с ООН и Интерполом, которые обладают правами проводить расследования, опрашивать свидетелей. Генеральная ассамблея ООН на днях как раз будет обсуждать борьбу с коррупцией в спорте", - заметил он.