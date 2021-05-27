Курбанов: баскетболисты ЦСКА стали играть разнообразнее и агрессивнее после ухода Джеймса

"Финал четырех" Евролиги пройдет в Кёльне с 28 по 30 мая. В полуфиналах российский ЦСКА встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес", а испанская "Барселона" - с итальянским "Миланом". Полуфиналы пройдут 28 мая, матч за третье место и финал - 30 мая.

"По ходу сезона у нас произошли определенные корректировки в составе. В первую очередь говорю о травме [Николы] Милутинова (из-за травмы плеча центровой пропускает остаток сезона, - прим ТАСС), которая лишила нас размеров под кольцом. Но новые игроки смогли гармонично вписаться в команду, в нашу систему, - сказал Курбанов. - Говоря о последующих потерях, мы тоже смогли хорошо и правильно выйти из ситуации".

По мнению Курбанова, уход разыгрывающего Майка Джеймса из ЦСКА в "Бруклин Нетс" сказался положительно на команде. "По моему мнению, команда стала агрессивнее, стала действовать даже разнообразнее, - отметил Курбанов. - Многие игроки взяли на себя роль лидеров. Очевидно, что в начале сезона наше нападение строилось от Майка. Сейчас же мы настолько гармонично живем, нашли свой путь, свое русло. И это, мне кажется, прослеживалось в играх плей-офф с "Фенербахче" в Евролиге и с "Зенитом" в Единой лиге ВТБ. Мне очень нравится, как команда отреагировала на подобные изменения, и в "Финале четырех" все в наших руках. Мне очень симпатична та игра, которую мы сейчас показываем".

По ходу сезона ЦСКА неоднократно отстранял Джеймса от игр решением тренерского штаба. 13 мая Джеймс подписал контракт с "Нетс" до конца текущего сезона. За ЦСКА баскетболист выступал с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.