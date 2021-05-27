Лагно сыграла вничью с Садуакасовой в шестом туре этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре

ТАСС, 27 мая. Россиянка Екатерина Лагно черными фигурами сыграла вничью с представительницей Казахстана Динарой Садуакасовой в партии шестого тура заключительного этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE). Турнир проходит в Гибралтаре.

Россиянка Алина Кашлинская проиграла черными фигурами Гюнай Мамедзаде из Азербайджана, россиянка Валентина Гунина черными фигурами оказалась сильнее немки Элизабет Петц, румынка Ирина Бульмага белыми уступила грузинке Нане Дзагнидзе. Вничью завершились партии Жансая Абдумалик (Казахстан) - Мария Музычук (Украина), Антоанета Стефанова (Болгария) - Анна Музычук (Украина).

По итогам шести туров по 4,5 очка набрали Абдумалик и Мария Музычук, далее идут Лагно (4), Мамедзаде, Дзагнидзе, Петц (по 3,5), Анна Музычук, Гунина (3), Стефанова (2,5), Бульмага, Кашлинская (по 1,5) и Садуакасова (1). В седьмом туре пройдут партии: Мария Музычук - Стефанова, Дзагнидзе - Абдумалик, Кашлинская - Бульмага, Гунина - Мамедзаде, Лагно - Петц, Анна Музычук - Садуакасова.

Этап в Гибралтаре является последним. На первом этапе, который прошел в "Сколково", победу одержала Хампи Конеру из Индии, на втором (Монако) - россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) - Дзагнидзе.

После трех этапов в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Конеру (293), третьей - Костенюк (193). Горячкина обеспечила себе первое место по итогам Гран-при, так как Конеру отказалась от участия в последнем этапе, а Костенюк не выступает на нем - шахматистки могут принять участие только в трех этапах из четырех. Из тех, кто участвует в заключительном этапе, наибольшее количество очков в активе Дзагнидзе и Лагно (по 180). За победу на этапе шахматистки получают 160 очков, за второе место - 130, за третье - 110.

Согласно регламенту, две лучшие шахматистки по итогам Гран-при сыграют в турнире претендентов в 2022 году. Горячкина уже обеспечила себе путевку на турнир как участница последнего матча за мировую шахматную корону - в январе 2020 года она не сумела обыграть действующую чемпионку китаянку Цзюй Вэньцзюнь. Таким образом, путевку на турнир претендентов получат шахматистки, которые займут второе и третье места по итогам Гран-при.