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ЧМ по хоккею в Риге

Чешские хоккеисты обыграли шведов на чемпионате мира, уступая две шайбы в третьем периоде

Шведы после четырех игр занимают последнее, восьмое место в группе
Хоккеисты сборных Швеции Адам Рейдеборн и Чехии Филип Задина EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Хоккеисты сборных Швеции Адам Рейдеборн и Чехии Филип Задина
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 27 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии победила со счетом 4:2 команду Швеции в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе А.

Шайбы у победителей забросили Якуб Врана (42-я минута), Ян Коварж (45), Лукас Клок (49) и Якуб Флек (59). В составе сборной Швеции отметились Андреас Вингерли (13) и Рикард Ракелль (16).

Сборные Швеции и Чехии (с 1993 года) провели 25-й матч в рамках чемпионатов мира. Теперь на счету чешской сборной 10 побед, 15 раз побеждали шведы.

Сборная Чехии одержала первую победу в основное время и после четырех встреч занимает четвертую строчку таблицы группы А, набрав 5 очков. Потерпевшие третье поражение на турнире шведы замыкают таблицу, располагаясь с 3 очками на восьмой строчке.

Следующие свои матчи команды проведут против сборной Великобритании. Шведы встретятся с британцами 28 мая, чехи - 29-го.

Чемпионат мира по хоккею завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием.

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