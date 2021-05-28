WSJ: Nike расторгла контракт с Неймаром из-за обвинений в домогательстве к сотруднице

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 мая. /ТАСС/. Причиной досрочного расторжения контракта между компанией Nike ("Найк") и нападающим французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром стало выдвинутое в адрес футболиста обвинение в сексуальных домогательствах к одной из сотрудниц бренда спортивной одежды. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, сотрудница Nike еще в 2016 году сообщила коллегам и друзьям о якобы имевшей место со стороны Неймара попытке принуждения ее к интимным отношениям, во время совместной работы над одной из рекламных акций с его участием, после чего компания начала расследование произошедшего. "Nike прекратила отношения со спортсменом потому, что он отказывался добросовестно сотрудничать в расследовании заслуживающих доверия утверждений в неподобающем поведении по отношению к сотруднице", - приводит газета слова исполнительного вице-президента компании Хилари Крэйн.

Защита Неймара отрицает данные обвинения. "Неймар будет решительно защищаться от безосновательных нападок в случае предъявления каких либо исков, чего пока не произошло", - говорится в заявлении представителей спортсмена.

Отец футболиста ПСЖ Неймар Сантос назвал обвинения в адрес сына лживыми. "Мы были удивлены, никто уже не помнит, что произошло в 2016 году, сейчас все это выглядит очень странно. Неймар даже не знает эту девушку, естественно, Nike "слил" это после того, как мы ушли. Странно, что все, кто уходит от Nike, сталкиваются с такими обвинениями. Это уже было с Криштиану Роналду, и с погибшим баскетболистом Коби [Брайантом], их очерняли, а сейчас таким же образом выдвигают лжеобвинения против Неймара. Если Nike пытается заниматься шантажом и вымогательством, что ж, придется их проучить", заявил отец Неймара в интервью газете "Фолья ди Сан-Паулу".

Неймар подписал первый спонсорский контракт с Nike в возрасте 13 лет, он сотрудничал с американским брендом на протяжении 15 лет. Компания досрочно прекратила отношения с игроком 31 августа 2020 года, не называя причин разрыва. "Не было ни одного факта, который бы позволил нам субстантивно высказываться по этому делу. Со стороны Nike было бы неприемлемым выступать с утверждениями обвинительного характера, не имея возможности подтвердить их фактами", - пояснила Крэйн.

В 2019 году Неймара обвинила в изнасиловании модель Нажила Триндади, которая приехала в Париж по приглашению игрока. Когда информация об обвинениях попала в прессу, Неймар опубликовал в Instagram видеообращение, в котором категорически отверг слова модели, заявив, что стал жертвой мошенников, вымогавших деньги. Впоследствии суд встал на сторону футболиста: иск об изнасиловании был отклонен за недостаточностью улик.