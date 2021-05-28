СМИ: "Спартак" может приобрести футболиста "Бенфики" Габриэля

ТАСС, 28 мая. Главный тренер российского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория заинтересован в приобретении полузащитника португальской "Бенфики" Габриэля. Об этом на своей странице в Twitter написал португальский журналист Педру Алмейда.

По данным портала Transfermarkt, контракт бразильца с "Бенфикой" действует до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость составляет €7 млн.

Габриэлю 27 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в 32 матчах за португальский клуб в разных турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Бразилец является чемпионом Португалии (2019), а также победителем Суперкубка Португалии (2019).