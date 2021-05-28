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Зимние олимпийские виды спорта

Игорь Левитин открыл турнир по керлингу в Дудинке

В турнире примут участие команды России, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Италии и Венгрии

ДУДИНКА /Красноярский край/, 28 мая. /ТАСС/. Помощник президента России Игорь Левитин открыл турнир по керлингу Arctic Cup в Дудинке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В турнире примут участие команды России, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Италии и Венгрии.

"Хочу от имени президента России поздравить вас с арктическими играми, - сказал Левитин. - Символично, что игры проходят в этом месте. Арктика - это лед, поэтому керлинг - это тот вид спорта, который должен быть здесь".

Турнир традиционно проходит в Дудинке с 2016 года.

Теги
Левитин, Игорь ЕвгеньевичЗимние олимпийские виды спорта
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