В Кельне сожалеют о проведении "Финала четырех" без зрителей, но ограничения снимать рано

КЕЛЬН /Германия/, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Около 50% жителей Кельна привились от коронавируса, но санитарные ограничения еще рано снимать, поэтому "Финал четырёх" баскетбольной Евролиги пройдет без зрителей. Об этом ТАСС рассказала мэр Кельна Генриетта Рекер.

Ватутин рассказал об ограничениях в Кёльне во время "Финала четырех" Евролиги

"Финал четырех" пройдет в Кельне с 28 по 30 мая. В полуфиналах российский ЦСКА встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес", а испанская "Барселона" - с итальянским "Миланом".

"Я очень горжусь, что мы проводим здесь, в Кельне, "Финал четырех" Евролиги, - сказала Рекер. - И очень печально, что нет возможности проводить матчи со зрителями. Но я желаю всем игрокам успеха и хорошего пребывания в городе".

В городе действуют строгие ограничения в связи с эпидемиологической ситуаций - не работают магазины, рестораны, после 22 часов вводится комендантский час. По словам мэра, город устал, но скоро привычная жизнь должна вернуться.

"Надеюсь, нам осталось недолго ждать, и это не затянется дольше нескольких месяцев, - сказала Рекер. - Сейчас холодно и дождливо. Мы все соскучились и по лету, и по встречам с друзьями. А также по возможности смотреть такого вида спортивные события вживую на арене".

Рекер заявила, что на данный момент вакцинирована половина города. "Около 50% жителей привились. Мы используем европейские вакцины", - отметила Рекер.