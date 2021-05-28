В Кельне сожалеют о проведении "Финала четырех" без зрителей, но ограничения снимать рано

КЕЛЬН /Германия/, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Около 50% жителей Кельна привились от коронавируса, но санитарные ограничения еще рано снимать, поэтому "Финал четырёх" баскетбольной Евролиги пройдет без зрителей. Об этом ТАСС рассказала мэр Кельна Генриетта Рекер.
"Финал четырех" пройдет в Кельне с 28 по 30 мая. В полуфиналах российский ЦСКА встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес", а испанская "Барселона" - с итальянским "Миланом".
"Я очень горжусь, что мы проводим здесь, в Кельне, "Финал четырех" Евролиги, - сказала Рекер. - И очень печально, что нет возможности проводить матчи со зрителями. Но я желаю всем игрокам успеха и хорошего пребывания в городе".
В городе действуют строгие ограничения в связи с эпидемиологической ситуаций - не работают магазины, рестораны, после 22 часов вводится комендантский час. По словам мэра, город устал, но скоро привычная жизнь должна вернуться.
"Надеюсь, нам осталось недолго ждать, и это не затянется дольше нескольких месяцев, - сказала Рекер. - Сейчас холодно и дождливо. Мы все соскучились и по лету, и по встречам с друзьями. А также по возможности смотреть такого вида спортивные события вживую на арене".
Рекер заявила, что на данный момент вакцинирована половина города. "Около 50% жителей привились. Мы используем европейские вакцины", - отметила Рекер.