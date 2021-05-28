Минспорт и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Алтайском крае

ТАСС, 28 мая. Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС), правительство Алтайского края и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт - норма жизни". Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в крае, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.

"Соглашение с Алтайским краем включает в себя комплекс системных мер, направленных на развитие футбола в регионе, среди которых увеличение количества футбольных соревнований и фестивалей, создание новых команд, строительство двух полноразмерных полей с искусственным покрытием, обучение новых квалифицированных тренеров и судей, создание условий для устойчивого развития профессионального футбола в крае и сохранения футбольного клуба "Динамо" как минимум на уровне Профессиональной футбольной лиги, - сказал министр спорта Олег Матыцин. - Уверен, реализация мероприятий соглашения с РФС, правительством Алтайского края и федерацией футбола будет способствовать увеличению числа людей, занимающихся футболом в регионе, и совершенствованию системы подготовки спортивного резерва".

Президент РФС Александр Дюков отметил, что реализация соглашения будет способствовать популяризации футбола в регионе и повысит уровень подготовки игроков. "В Алтайском крае мы делаем ставку на развитие детско-юношеского и массового футбола, - сказал Дюков. - На сегодняшний день в регионе более 60 тыс. человек регулярно занимаются футболом, и это самый высокий показатель в Сибири. Чтобы сделать футбол еще популярнее, мы запустим в крае школьную и студенческую футбольные лиги и откроем восемь новых отделений по этому виду спорта. В регионе планируется создание более 200 новых мужских и женских команд для участия в соревнованиях регионального и всероссийского уровней по футболу, мини-футболу и пляжному футболу".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.