Хоккеист Орлов рассказал, как держит себя в тонусе во время карантина на чемпионате мира

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Защитник сборной России по хоккею Дмитрий Орлов и нападающий Владимир Тарасенко не видят ничего страшного в том, что по прибытии на чемпионат мира им приходится тренироваться индивидуально в номерах, пока длится карантин. Об этом они рассказали журналистам.

Клубы Тарасенко и Орлова - "Сент-Луис" и "Вашингтон" соответственно - завершили борьбу в Кубке Стэнли, игроки согласились присоединиться к сборной России на чемпионате мира в Риге. Согласно правилам по прибытии на турнир им необходимо пройти обязательный трехдневный карантин. Оба игрока должны выйти на лед в заключительных матчах предварительного раунда.

"Нам скинули тренировки, мы делали упражнение на велотренажере, покачали пресс, чтобы держать себя в тонусе, - сказал Орлов. - Конечно, тяжело сидеть в одной комнате, но, думаю, что другие ребята так же сидели. Это такие правила, мы не можем их никак обыграть, ничего страшного".

"Смотришь фильмы, с семьей разговариваешь, пока они не спят. Осталось совсем немного, уже сегодня можем выходить, поэтому нормально было", - отметил Тарасенко.

Форвард "Сент-Луиса" объяснил, с кем ему комфортно играть в национальной команде. "С Максимом Шалуновым мы пересекались в Новосибирске - он играл, когда я проводил сборы с командой, - сказал Тарасенко. - Я вижу себя там, где меня видит тренерский штаб. Мы приехали сюда выигрывать, никогда еще не доводилось выигрывать чемпионат мира. Я думаю, что все ребята приехали побеждать, поэтому с кем поставят, с тем и будем играть".