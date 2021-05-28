Хоккеисты сборной России Тарасенко и Орлов рассказали об отношении к игре под флагом ОКР

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Все хоккеисты сборной России сердцем и душой понимают, за какую страну приехали играть на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий россиян Владимир Тарасенко.

"Главное, что у тебя в душе, не важно, в какой майке ты играешь, - сказал Тарасенко. - Имеет смысл думать и переживать о том, что ты можешь контролировать. Это мы не можем контролировать, но мы все знаем сердцем и душой, за какую страну мы приехали играть. Это не вызывает негативных эмоций, это реальность, в которой мы живем".

"Не надо на это обращать внимания, - добавил защитник сборной России Дмитрий Орлов. - Мы знаем, из какой мы страны, где мы родились, и с удовольствием приезжаем в сборную, когда нас вызывают. Иногда надо не словами говорить, а показывать своими поступками".

В следующем матче российские хоккеисты 29 мая встретятся с командой Швейцарии, встреча начнется в 16:15 мск.