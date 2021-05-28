Ласицкене получила травму бедра и пропустит ближайшие старты

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене травмировала бедро, из-за чего будет вынуждена пропустить ближайшие старты. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

В летнем сезоне спортсменка приняла участие в двух стартах. 21 мая на турнире в германском Дессау она заняла седьмое место с результатом 1,80 метра, спустя два дня на этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде она стала четвертой (1,88 м).

"Мария во время тренировки получила травму задней поверхности бедра и сегодня же прошла медицинское обследование, - сказала Назарова. - Из-за этого повреждения спортсменка будет вынуждена пропустить ближайшие старты".

Как сообщал ранее ТАСС, Ласицкене 29 мая планировала принять участие в турнире "Кубок Федерации" в Сочи, 1 июня - на турнире во французском Монтрё, 8 июня - в финском Турку, 11 июня - в командном чемпионате России в Брянске.

"Надеемся, что Мария сумеет полностью восстановиться к чемпионату России, который пройдет с 23 по 27 июня в Чебоксарах", - добавила собеседница ТАСС.

Главным стартом сезона-2021 являются Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.