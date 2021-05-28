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КХЛ

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Каблуков продлил контракт с "Авангардом"

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон
Илья Каблуков (справа) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Илья Каблуков (справа)
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 28 мая. Российский нападающий Илья Каблуков продлил контракт с омским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Также омская команда заключила просмотровый контракт с 27-летним нападающим Павлом Махановским.

В прошедшем сезоне Каблуков принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых забросил две шайбы и отдал две голевые передачи. Всего на счету Каблукова 763 игры в КХЛ и 149 очков (49 шайб + 100 голевых передач).

Россиянин является олимпийским чемпионом 2018 года, трехкратным обладателем Кубка Гагарина - дважды трофей он выиграл в составе СКА и один раз - вместе с "Авангардом".

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