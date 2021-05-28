Путин: шахматные соревнования "Белая ладья" стали школой мастерства для будущих чемпионов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций, проходящих в Краснодарском крае. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"У истоков создания легендарного турнира "Белая ладья" стояли наши выдающиеся шахматисты, которые придавали огромное значение популяризации этой замечательной спортивной игры, особенно среди детей и молодежи. Во многом благодаря их энергии и энтузиазму соревнования стали настоящей школой мастерства для целой плеяды будущих чемпионов", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что и сейчас эти соревнования пользуются авторитетом. "Сегодня здесь, в Краснодарском крае, вновь встречаются талантливые целеустремленные ребята из разных регионов России и Беларуси, те, кто достойно прошел предварительные этапы состязаний и готов в напряженной борьбе отстоять честь своей команды. Впереди у вас яркие спортивные баталии, мастер-классы, сеансы одновременной игры и, конечно, обширная культурная программа, интересные встречи и новые друзья", - добавил он и пожелал участникам крепкого здоровья и успехов, а болельщикам - незабываемых впечатлений.

Всероссийские соревнования по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций в этом году проводятся в Краснодарском крае с 28 мая по 5 июня.