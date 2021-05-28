Московский этап полумарафона "ЗаБег.РФ" планируется провести 25 июля

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский этап полумарафона "ЗаБег.РФ" может состояться 25 июля, ситуация с коронавирусом в столице не позволяет провести его 30 мая вместе с другими городами. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщила руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу.

Пятый всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" состоится 30 мая. "Было принято решение, что Москва будет бежать обязательно, но уже летом, когда ситуация с пандемией будет чуть поспокойней. Во всяком случае, мы на это рассчитываем, - сказала Шойгу. - Мы ориентируемся на 25 июля, но пока не ставим точную дату".

По итогам полумарафона станет известен город-чемпион. Он определится на основе трех критериев - среднего показателя дистанции, преодоленной всеми участниками городов, соотношение участников забега к общему населению города и средней скорости марафонцев.

"Естественно, беговая столица будет выбрана с учетом результатов Москвы, иначе это не будет иметь легитимности, хотя, как мне кажется, битва будет не совсем между Питером и Москвой, а между городами, которые в прошлом завоевывали эту награду", - добавила она.

В связи с пандемией коронавируса 16 мая был отменен ежегодный Московский полумарафон.

В прошлом году полумарафон "ЗаБег" зафиксировал мировой рекорд, объединив самое большое количество городов одновременно. Сейчас организаторы надеются превзойти достижение, зафиксировав выход на трассу около 120 тыс. участников. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 21, 10, 5 километров на выбор в зависимости от уровня подготовки. Для начинающих бегунов организаторы приготовили дистанцию в 1 километр.