Британский премьер выразил поддержку планам Японии провести Олимпиаду

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон выразил поддержку Японии в проведении Олимпийских Игр в Токио летом этого года. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

"Премьер-министр выразил поддержку Олимпиаде в Токио и обратил внимание на усилия Японии, направленные на то, чтобы Игры прошли безопасным образом", - отметили на Даунинг-стрит, 10.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио-2020" было сохранено. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

О двусторонних отношениях

Политики также подтвердили приверженность "усилению британо-японских отношений" и в связи с этим отметили, что британский авианосец Queen Elizabeth ("Куин Элизабет", англ. "Королева Елизавета"), который в прошлую субботу начал 28-недельный поход во главе международной авианосной ударной группы, посетит Японию.

Джонсон поблагодарил Сугу за поддержку Токио заявки Великобритании на присоединение страны к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Она была подана в феврале.

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о ТТП предполагает создание преференциальных торговых отношений между 11 странами Тихоокеанского региона - Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией. Изначально в соглашении, подписанном в 2016 году, участвовали США, однако при президенте Дональде Трампе Вашингтон вышел из ТТП. Это решение поставило под угрозу существование партнерства, но лидеры остальных стран-участниц внесли изменения в текст соглашения в 2019 году и продолжили его реализацию без Соединенных Штатов.

О саммите G7

Премьер-министры также обсудили саммит Группы семи, который должен пройти в Великобритании через две недели. "Лидеры обсудили их цели на предстоящем саммите, в том числе их серьезное намерение добиться прогресса в глобальной победе над коронавирусом, бороться с изменением климата, сохранять биоразнообразие и природу, улучшать доступ девочек к образованию во всем мире", - отмечается в коммюнике.

Великобритания, которая председательствует в "семерке" в этом году, намерена провести саммит в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) в нем примут участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор Всемирной организации торговли Нгози Оконджо-Ивеале.