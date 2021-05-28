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Российские гимнасты привились от коронавируса перед Олимпиадой в Токио

Трехкратный чемпион мира Никита Нагорный рассказал, что не обращает внимание на информацию о возможной отмене Игр
Никита Нагорный Сергей Бобылев/ТАС
Описание
Никита Нагорный
© Сергей Бобылев/ТАС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Члены сборной России по спортивной гимнастике сделали прививки от коронавируса перед Олимпийскими играми в Токио. Об этом ТАСС рассказал олимпийский призер, трехкратный чемпион мира Никита Нагорный.

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"У нас уже все вакцинированы. Все супер, антитела есть", - сказал Нагорный.

В последнее время в Японии все чаще раздаются призывы к отмене Олимпиады в связи с пандемией коронавируса. Результаты различных опросов общественного мнения говорят о том, что больше половины жителей Японии выступают за отмену или повторный перенос Игр. Правительство Японии в пятницу продлило до 20 июня срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в девяти префектурах, включая Токио.

"Я стараюсь об этом не думать, потому что за последний год было слишком много противоречивой информации. Если ты готовишься к Олимпийским играм, то подобного рода информация не помогает. Поэтому лучше всего отгородиться от этого всего и спокойно готовиться", - сказал Нагорный.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. Их проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса.

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Олимпиада в ТокиоВакцинация от коронавируса в России
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