Камеры с системой распознавания лиц будут использованы на Евро-2020 в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц будут использованы во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу в Петербурге. Об этом в пятницу журналистам рассказал председатель городского комитета по информатизации и связи Станислав Казарин.

"Сегодня 17 тыс. камер [в городе], которые установлены в подъездах, так называемые домофонные, они сегодня работают как камеры распознавания лиц. На улицах такие камеры возможны, в метро также возможны. Скорее всего, это места массового пребывания людей, там, где возникают риски либо экстремистской деятельности, террористической угрозы. Точно это будет фан-зона, входы на стадион во время Евро, поскольку есть определенные категории лиц, которым запрещено участвовать в массовых мероприятиях спортивной направленности", - сказал Казарин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.