Президент "Барселоны" заявил, что сделает все возможное для продления контракта с Месси

"Новый контракт Месси? Все идет хорошо, однако пока мы ничего не подписали. Мы в курсе, что вокруг будет множество разговоров о Лео, - сказал Лапорта. - Он любит клуб, а мы сделаем все, что можем, чтобы убедить его остаться".

ТАСС, 28 мая. Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта сделает все возможное, чтобы продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Комментарий Лапорты приводит "Газета.ру" со ссылкой на Twitter Barca Times.

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Также президент "Барселоны" прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера Роналда Кумана. "На следующей неделе мы должны провести встречу и там поговорим".

Месси в прошедшем сезоне провел за клуб 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. "Барселона" финишировала на третьей строчке таблицы чемпионата Испании с 79 очками в 38 матчах, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов.

Месси 33 года, он является воспитанником академии "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец - четырехкратный победитель Лиги чемпионов, олимпийский чемпион и серебряный призер чемпионата мира.