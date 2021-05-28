Матыцин: Россия хочет вернуть турниру Ярыгина по вольной борьбе статус рейтингового

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с Объединенным миром борьбы (UWW) с целью в 2022 году вернуть статус рейтингового международному турниру Ивана Ярыгина по вольной борьбе, который проводится в Красноярске. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Россия была и остается очень надежным партнером мировой федерации (спортивной борьбы - прим. ТАСС). Традиции, результаты наших воспитанников и культура тренерской работы, конечно, основа, чтобы здесь был рейтинговый турнир. Я уверен, так и будет. Решение за международной федерацией, но я знаю, что такие переговоры руководство Федерации спортивной борьбы России проводит, и я абсолютно уверен в положительной реакции со стороны Объединенного мира борьбы ", - сказал Матыцин.

Как уточнила журналистам вице-президент Объединенного мира борьбы Наталья Ярыгина, сейчас идут переговоры, чтобы вернуть статус уже в 2022 году. Для этого необходимо проводить соревнования по всем трем видам единоборства - вольной, греко-римской и женской борьбе. Пока соревнования проводятся только по двум.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при, с 2020 года перестал носить статус рейтингового.

В этом году турнир проходит 27-30 мая и собрал более 250 спортсменов из 10 стран.