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Футбол в России

Первый предсезонный сбор футбольного клуба "Сочи" начнется 15 июня

В прошедшем сезоне команда заняла пятое место в чемпионате России и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций сезона-2021/22

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" начнет подготовку к новому сезону 15 июня, сбор команды пройдет в Сочи. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

"Сочи" занял пятое место по итогам завершившегося сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги. Команда сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций, матчи планируется провести 22 и 29 июля.

"Команда начинает сбор 15 июня, он пройдет в Сочи, - сказал Рубашко. - Мы планируем провести второй сбор, возможно, на выезде, а во время третьего сбора клуб примет участие в Кубке "Матч Премьер".

Кубок "Матч Премьер" пройдет с 11 по 18 июля. Помимо "Сочи", об участии в предсезонном турнире уже объявил московский "Спартак".

Лига конференций является третьим по значимости международным турниром. Соревнование будет впервые проведено в сезоне-2021/22.

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