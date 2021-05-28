"Уфа" продлила контракт с одним из лучших бомбардиров команды в прошлом сезоне Мрзляком

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" продлил соглашение с хорватским полузащитником Филипом Мрзляком. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

По данным портала Transfermarkt, прошлое соглашение Мрзляка с "Уфой" истекало 30 июня 2021 года. На счету 28-летнего футболиста четыре гола и две результативные передачи в 15 матчах минувшего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), он стал одним из лучших бомбардиром команды по итогам сезона, столько же голов забили нападающий Тимур Жамалетдинов и полузащитник Владислав Камилов.

"Соглашение с Мрзляком уже переподписано, - сказал Газизов. - По поводу [защитника] Паши Аликина мы думаем. Планируется ли аренда игроков клубов РПЛ? Хотелось бы, чтобы этого было меньше. Будем смотреть по тому, как мы будем работать на трансферном рынке".

Мрзляк выступает за "Уфу" с ноября 2020 года. В прошедшем сезоне уфимский клуб занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ, сохранив место в высшем дивизионе на следующий сезон.