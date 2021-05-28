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Футбол в России

"Торпедо" поставило задачу выйти в премьер-лигу до 2024 года

На заседании совета директоров клуба был выбран новый председатель, которым стал Сергей Менжинский

ТАСС, 28 мая. Московский футбольный клуб "Торпедо" планирует выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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В пятницу на заседании совета директоров клуба был выбран новый председатель органа. Им стал Сергей Менжинский, который озвучил основные задачи клуба.

"Создать сплоченную команду со своим стилем игры, способную не только выйти в РПЛ, но и остаться в ней на долгие годы. Перед "Торпедо" стоит задача выйти в РПЛ до 2024 года. Мы ориентируемся на развитие российского футбола, поэтому будем давать шанс молодым российским футболистам расти вместе с командой", - сказал Менжинский.

"Мы хотим развивать молодежный футбол, поэтому в следующем году планируем создать команду "Торпедо-2", где будут расти молодые футболисты для основного состава. Мы планируем строить с футболистами долгосрочные отношения. Нам нужна от них полная самоотдача, нацеленность на результат и верность команде. Взамен мы готовы предложить стабильное и гарантированное вознаграждение", - добавил он.

"Торпедо" по итогам прошедшего сезона заняло шестое место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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