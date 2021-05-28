Российские волейболисты стартовали в Лиге наций с победы над командой Нидерландов

ТАСС, 28 мая. Мужская сборная России по волейболу победила команду Нидерландов в стартовом матче предварительного этапа Лиги наций. Соревнования проходят в итальянском городе Римини без зрителей.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:19, 25:22, 18:25, 25:20).

На предварительном этапе, который завершится 23 июня, 16 команд сыграют друг с другом по круговой системе. Четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал.

В других завершившихся матчах сборная Сербии переиграла команду Словении (3-1), французы оказались сильнее сборной Болгарии (3-0), немцы победили австралийцев (3-0), а сборная Ирана уступила команде Японии (0-3). Иранские волейболисты провели первый матч под руководством Владимира Алекно.

Алекно трижды становился главным тренером мужской сборной России (2007-2008, 2011-2012, 2015-2016). На Олимпийских играх - 2012 в Лондоне Алекно привел национальную команду к золотым медалям. В финальном матче россияне обыграли бразильцев (3-2), уступая по ходу встречи со счетом 0-2. Также под руководством Алекно сборная России победила на Кубке мира (2011) и в Мировой лиге (2011).

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Сборная России дважды подряд выигрывала турнир. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.